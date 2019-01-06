【冬季轉會】蘇斯克查幫摩佬完成遺願

曼聯看守領隊蘇斯克查雖然執教至今季結束之後就約滿，但佢為咗球隊長遠發展，仍然希望為紅魔鬼簽入猛將。



根據英國媒傳報道，蘇斯克查將於未來一星期同球會行政總裁伍德沃德商討1月收購計劃，目標係費倫天拿中堅尼高拉米連高域。



曼聯由蘇斯克查執教之後，攻力大為改善，連盧卡古都重拾射門鞋。因此，蘇B未來日子想集中改善防線問題，佢同前任主帥摩連奴一樣想簽入中堅。



據悉，蘇斯克查將會向伍德沃德提交收購名單，頭號目標係尼高拉米連高，呢位21歲塞爾維亞國腳身高1米95，制空力強，除咗防守高空波一流之外，球隊有角球或罰球時，佢上前助攻都好有威脅，今季意甲已有2球進帳。



祖雲達斯同馬德里體育會都有意收購尼高拉米連高，蘇斯克查希望會方盡快出手，爭取未來一星期搞掂佢。



支持本地運動員，一齊去「睇體」！

https://bit.ly/2DxX4XI



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

http://bit.ly/2ecTF2A



Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！

http://bit.ly/2EYxoRh