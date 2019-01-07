拉莫斯喊都無謂　黑哨吹死皇馬！

皇馬西甲又輸一場！西甲銀河艦隊主場迎戰皇家蘇斯達，過去7季皇蘇去到巴拿貝輸晒，但今仗發揮超水準，加上球證2次冇判12碼畀皇馬，造就球隊打破長敗宿命。皇馬隊長沙治奧拉莫斯今仗黑到爆，一開波就標失對手累輸12碼，之後佢於禁區內被對手攔腰撞飛，但球證竟然當睇唔到，換邊後佢離門6碼抽射又被神救，最終10人認戰嘅皇馬淨吞2蛋完場，近2聯賽執得1分。



皇馬今季失去教練施丹同王牌C朗，銀河艦隊即刻群龍無首，雖然剛奪世界冠軍球會盃，但返到西甲2場失4球，隊長拉莫斯跌Watt已經係鐵一般嘅事實。開波3分鐘，拉莫斯衝上標波失敗，累卡斯米路於禁區內侵犯米基爾馬連奴，韋利安荷西主射12碼入網，火速打開紀錄。



之後皇馬瘋狂反撲，但一班球星腳頭無靈，莫迪歷禁區外勁射被客軍門將魯利神救，賓施馬堅離譜，10分鐘於6碼點無人看管竟然射斜。戰至34分鐘爭議鏡頭出現，皇馬右路斬入禁區，拉莫斯啱晒時間升起睇怕頂爆網，但皇蘇球員從後成份撞埋去，撞到拉莫斯飛起咁濟，但不單球證當睇唔到，連VAR團隊都冇表示。完半場前莫迪歷靚傳，盧卡斯華斯基斯右路出波變埋門，皮球中柱彈出。



換邊後皇馬繼續狂攻，但華拉尼同雲尼斯奧斯祖利亞連射三次都被閂走，之後雲尼斯奧斯祖利亞禁區頂帶橫右腳射遠柱，僅僅出界。61分鐘華斯基斯攞第二面黃牌領紅出場，但皇馬仍有大把機會扳平，雲尼斯奧斯祖利亞被殺入禁區，門將衝出一擸擸中腳，球證同VAR團隊再次視若無睹。66分鐘雲尼斯奧斯祖利亞近門一射被救，拉莫斯六碼一射又被神救。皇馬狂攻都唔入，最後畀柏度古迪利斯近門頭槌建功，輸夠0:2完場。皇馬18戰9勝3和6負，繼續連艾拉維斯都高分過佢哋。



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