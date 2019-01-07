哨牙蘇入超級世界波　巴塞好彩爆「基」　

周日深夜西甲聯賽壓軸戰，巴塞隆拿作客基達菲。巴塞今仗美斯同蘇亞雷斯都好生猛，上半場各入一球表現出色，其中哨牙蘇於禁區頂嚟個超靚窩利抽射，角度刁鑽門將拍到都入，絕對係本季歐洲主要聯賽，其中一個超級世界波。但查實基達菲今仗大把入波機會，開賽後冇耐仲食咗球爭議詐胡，加埋換邊後達史特根神救、主隊前鋒空門唔入，巴塞都贏唔到2:1。



巴塞今戰作客諗唔到咁難打，開賽無耐就曾送個波入網，但球證就話基達菲球員犯規在先，判決頗具爭議性。巴塞中場維達爾近期得到唔少上陣機會，但佢今仗發波瘟，於後場近邊線位大腳高波回畀門將，好彩達史特根波底好成功解圍，但就畀對手踩到撻喺草地。基達菲未能把握入波機會，就畀美斯先開紀錄，呢名破王近門一射雖被門將閂到多少，但佢隨後衝前補中領先1:0。美斯狀態大勇，隨後一個於禁區邊引開四個敵衞妙傳佐迪艾巴，後者傳中碧基空晒埋門，但被門將救出。之後就輪到蘇亞雷斯表演，美斯斬罰球入禁區敵衞頭槌解圍，哨牙蘇於禁區球不着地勁射入網，呢個波靚到黐線，有機會成普斯卡斯獎候選金球。



基達菲完半場前憑謝美馬達頭槌建功追番粒，換邊後李安度卡比拿近門怒頂，被達史特根飛身托出底線，謝美馬達之後扭過埋達史特根，但卻唔夠腰力連空門都入唔到。巴塞幸保不失全取三分，趁馬體會、西維爾和波、皇馬輸波，拉開榜首領先優勢至5分。



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