【亞洲盃】國足出場　贏幾多球有得計

亞洲盃分組賽打得如火如荼，C組中國隊今晚(7日)7點就會登場，對吉爾吉斯。國足由意大利名帥納比領軍，並召入武磊等猛將，為保住金漆招牌，盡地一煲爭勝。



70歲嘅納比教波生涯戰績輝煌，曾率領祖雲達斯5奪意甲及1次歐聯冠軍，更協助意大利捧2006年世界盃冠軍。佢執教中超豪門廣州恒大亦3次贏聯賽冠軍及1次亞冠盃，名副其實嘅金牌主帥。



不過，納比兩年幾前臨危授命接手中國隊，可惜未能打入世界盃決賽周，佢之後努力重建球隊，試用唔少新人，但效果未如理想，近7場比賽只有1勝，甚至對弱隊印度，都贏唔到。



結果納比又行回頭路，用番一批老將，包括38歲嘅隊長鄭智，球隊以平均27.84歲，成為今次決賽周「最老球隊」，認真無奈。納比亦出埋最後絕招，呼籲球員要為14億中國人而戰，最起碼要入到8強。



納比好彩，中國首場對手只係首次打入亞洲盃決賽周嘅吉爾吉斯，呢個中亞國家只有600萬人口，仲少過香港。



而且只係26年前先至獨立，換言之國家隊成立時間唔長，陣中最具份量球員係喺俄羅斯搵食嘅後衞杜伊索貝科夫，但只係效力但組別球隊，質素有限，面對來勢洶洶嘅國足，都係咪話唔危。



雙方史上3次對賽，中國都贏2球或以上，應該冇甩拖啦。除咗中國之外，澳州、南韓、伊朗、沙特阿拉伯、日本都好值得關注，可以Click入《彩報》亞洲盃攻略https://bit.ly/2Qof9cu 睇睇，入面有大量亞洲盃資料及數據，仲有香港著名教練郭嘉諾，以專業角度為大家分析每場比賽，令你升呢成為博士級球迷。



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