港超聯　1米9葡萄牙中堅投東方龍獅

目前於港超聯賽暫居榜首的東方龍獅，於周一（7日）下午公布，球隊簽下24歲葡萄牙後衞利馬彭利拿，這位身高1.9米的中堅，將會披上55號球衣。



利馬彭利拿是葡萄牙班霸波圖的青訓產品，於2012年在波圖B隊展開其職業生涯，翌年轉投甘馬雷斯B隊，在效力3年期間上陣70次，並攻入4球，隨後於2017年加盟葡甲球隊科瓦彼達迪，成為該隊的主力成員。



東方龍獅主教練陳婉婷透露，自荷西安祖前十字韌帶斷裂開始，已開始在中堅位置開始物色外援，而利馬彭利拿暫時先借用半季，有望趕及在下周二（15日）晚對理文一仗前完成註冊手續︰「自己曾經飛過去歐洲，喺西班牙同葡萄牙睇過一輪，喺葡萄牙嘅時候睇到佢練波同比賽，都覺得佢有一定嘅水準，加上佢又年輕，仲有一定嘅進步空間，所以同球會傾以借用嘅形式搵佢番嚟。」「牛丸」亦表示，對利馬彭利拿有不俗評價︰「佢踢法上一對一嘅能力同頭槌都幾好，喺防守上會比荷西安祖更加硬朗。坦白講球隊防線失好多波，希望後防有佢喺度，可以有穩定嘅作用。佢近呢幾年都喺葡甲站穩陣腳，相信喺能力上會有資格喺港超立足，當然適應到香港與否就有待觀察。」



於上周抵港並在周一（7日）參與加盟後第二課操練的利馬彭利拿表示，自己本身對香港足球的了解並不深，但由於他與笠臣曾經分別在不同時期效力過葡甲球隊科瓦彼達迪而認識，在決定轉會前亦致電過對方詢問意見，最終便決定來港落班。