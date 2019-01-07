【人物誌】16歲天才今晚擔正　高普誠意推介

利物浦周二(8號)凌晨喺英足盃作客狼隊，盛傳將會派出一位只得16歲嘅天才新星擔正！呢位叫賀華嘅荷蘭右閘，去年9月先至由阿積士青年軍過檔，原本係踢U18，不過短短幾個月已經跳級踢埋U19同U23，12月更試過獲高普邀請跟一隊操練，上位速度快過坐火箭！



「紅軍」啱啱將後備右閘尼達利基尼外借，球隊只係得番阿歷山大阿諾特一個正宗右閘，好明顯就係為賀華「開路」。據報賀華本來隨利物浦U19去德國踢比賽，但突然喺名單中消息，原因就係高普想提升佢踢一隊，着51號波衫嘅佢有機會喺對狼隊一仗首演。



賀華加盟利物浦嗰陣，高普就曾經好唔客氣咁大讚：「齋係睇佢比賽已經係一種樂趣，賀華係個充滿自信嘅細路，而且當然係個非常出色嘅足球員。」利物浦青年軍教練基特捷尼亦話：「賀華只係16歲，嘩！難以置信！佢好明顯係利物浦嘅未來，至於呢個未來幾時開始我就唔知啦。」今個月18號先至17歲生日嘅賀華，有望成為高普點石成金嘅最新產品！



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