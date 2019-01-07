【阿King】重返國際米蘭吧！摩連奴

摩連奴被曼聯炒魷之後，佢曾經教過嘅葡超球會賓菲加迅速邀請佢加盟，甚至願意開出令「寸王」滿意嘅人工，但都畀佢拒絕，盛傳摩佬係等緊皇家馬德里請佢回巢。



無可否認，執教皇馬係好多主帥嘅理想，擁有令人飄飄然嘅虛榮感，問題係皇馬真係適合摩連奴嗎？



摩連奴曾於2010至13年執教皇馬3季，雖然捧過1次西甲及1次西班牙盃冠軍，但其實過程並唔好過，大部分時間被巴塞壓制住，包括吞過巴塞5蛋，佢最後一季更加自認係教波生涯最差嘅一季。講到尾都係「寸王」嘅保守戰術，根本唔啱皇馬，甚至因此同球星C朗鬧不和。



當年皇馬人腳鼎盛，摩連奴都教得咁勉強，更何況「銀河艦隊」依家陷入低潮，搵佢領軍，只會愈幫愈忙，隨時重蹈覆轍，相信皇馬會長皮里茲應該唔會重複犯錯。



摩連奴唔肯去葡超，喺西甲同英超又連番敗走，邊度先至係佢嘅樂土呢？阿King認為係意甲，起碼意甲冇咁追求進攻，甚至以防守主導，重視戰術部署，機關算盡，淨係呢樣已經啱晒「寸王」，簡直為佢度身訂造。



摩連奴2008至10年執教國際米蘭2季，2次奪意甲及1次歐聯，其中2010年更加成為三冠王，以英雄身份離開，可以話係佢教波生涯最完美時期。同埋意甲競爭冇咁大，唯一對手只有祖雲達斯，少好多煩惱。



最難得係國際米蘭都好想請摩連奴回巢，只係等緊一個時機。摩連奴可以癡癡的等，但唔係等皇馬，而係應該等國米。



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