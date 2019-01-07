【體人體事】爸爸因她半癱　小富婆：30歲退役

南韓在女子高爾夫球界一向都居於前列，22歲的李晶恩近年更加在國際上爆紅，連續兩年成為韓巡賽的獎金王及得分王，不過，年紀輕輕的她已經為退休計劃，明確表示自己的職業生涯終點：只想打到30歲！不過，屈指一算，她仍有8年時間搵錢，可謂錢途無限。



李晶恩2016年奪得年度新秀、2017年榮膺年度最佳球員，過去兩年在2017及2018年都獲得獎金及得分王，過去兩個賽季，單是在高爾夫球已賺取超過21億韓元（約1404萬港元）的獎金，而廣告代言更加財源滾滾。



不過，她們成功背後都有辛酸的故事，特別是父母的付出及犠牲是一個很重要的因素，南韓女將每天起碼要花8小時的練習，而父母中就至少有一人放棄工作，負責帶女兒去練習，甚至充當球童、經理人或教練。今年通過了LPGA資格考試的李晶恩，其父親在她小時候帶她練球時遇上車禍，導致下身癱瘓，但他沒有因此而中斷女兒的高爾夫之路，現在每一場比賽，李晶恩的爸爸都仍然坐在輪椅跟上愛女完成18洞，這也是李晶恩背後的另一種力量。



這位現時南韓高爾夫球界的天之驕女，新一年即將開啟LPGA的職業路，她在一次訪問中明確表示只想打到30歲，「我沒有打算長時間打高爾夫，別人告訴我，可能到時候我會改變想法，但至少現在，我的想法是只打到30歲。超過30歲之後，真是＂太累了"！」





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