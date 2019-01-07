省港盃　郭嘉諾：謝家榮情況唔樂觀

香港隊周一（7日）在賽馬會香港足球總會足球訓練中心進行操練，在省港盃首回合傷出的門將謝家榮需拐杖輔助，亦沒有與另外兩名門將蔡子濤、高俊一同操練。主教練郭嘉諾在接受訪問時，坦言：「謝家榮情況唔樂觀，佢依家都撐住拐杖，家榮對我哋嚟講係好重要嘅一員，我好希望佢可以下場正選，睇吓佢恢復情況，希望趕得切。」



在首回合賽事中，謝家榮在上半場初段因一次出迎傷及左腳，但仍堅持在場上作戰至58分鐘。問及「郭Sir」為何在下半場才作出調動時，他透露：「其實物理治療師出咗去好多次問佢得唔得，佢話得，佢好想繼續頂，我係好支持佢哋有呢個精神。直到擔架抬佢返後備席，我過去安慰佢嘅時候，佢係喊緊嘅，代表佢在乎、好想踢，我好支持佢呢個心態。」「郭Sir」又指兩位後備門將都準備好隨時上陣。



至於因受傷未能在首回合上陣的中場鄭展龍，「郭Sir」稱：「練習前，佢做咗體能測試，睇吓佢傷患點，如無意外我都好想畀佢落場，因為佢都係好重要一員。佢未必踢到90分鐘，但係有佢，我哋嘅進攻會強好多，上場茹子楠踢得好辛苦，因為佢要兼顧進攻防守，我希望多一個球員幫到進攻，而鄭展龍係我其中一個選擇。」





