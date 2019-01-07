【東體爭議】曼城致命弱點係唔識防守

今季英超錦標基本上已經成為利物浦同曼城之爭，前曼聯主帥尹戈爾話，會買重利物浦捧盃，因為曼城領隊哥迪奧拿有個致命弱點，就係唔識防守。



尹戈爾話：「高普將利物浦打造成一部出色嘅戰鬥機器，進攻同防守都係咁犀利，如果要我買一隊贏聯賽冠軍，我會押注利物浦。」



至於講到由「徒弟」哥迪奧拿領軍嘅曼城，尹戈爾話：「曼城踢法充滿激情，但欠缺戰鬥精神，哥迪奧拿有弱點，佢執教嘅球隊總係保持一種進攻狀態，但當處於劣勢，被逼防守時，就會顯得好狼狽，而利物浦就冇呢個問題。」



尹戈爾以曼城上場英超對利物浦為例，指曼城所失1球，當時防守人數遠比對手進攻球員多，但都阻唔到紅軍入波，仲話曼城之後遇上強隊，好可能會前面入埋唔夠後面輸，最終同冠軍無緣。



尹戈爾執教巴塞，哥迪奧拿係佢麾下球員，兩人都教過巴塞同拜仁，甚至都去過英超曼市搵食，尹戈爾非常了解哥帥，佢講嘢真係要信。



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