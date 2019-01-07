【足動校園】佳聯元朗校訪炮製笑聲與激情

踏入新一年，港超各路雄師繼續大力支持「中銀香港足動校園體驗計劃」，繼理文和冠忠南區後，佳聯元朗於本月4日（五）成為今季第3間參與計劃的港超球會。「橙軍」球員陳柏衡、黃本煒、羅振庭、陳嘉豪和嚴啟華，在教練法比奧和副隊長葉子俊率領下，與160名元朗公立中學校友會英業小學，三至六年級的同學，度過了一個充滿笑聲和激情的下午。 圖/文：戴陶蔚



本地足球要長遠發展，球迷之培育絕對不容忽視，為此「中銀香港社區足球伙伴計劃」名下的「中銀香港足動校園體驗計劃」，目的透過邀請港超球會到訪學校，藉足球活動和經驗分享，提高學童對投身職業足球的興趣，以及更加關注港超消息。



上季「高級組銀牌賽」冠軍、今季人腳大變動下仍然交出不俗成績的佳聯元朗，一向積極參與落區，以及探訪區內中、小學的工作，儘管主帥郭嘉諾因要帶領港隊衞冕「第41屆省港盃」未能分身，但仍然誠意十足，派出以「法比奧叔叔」為首的「橙軍7子」，探訪位於天水圍天瑞路86號的英業小學。一如以往，出席活動的職、球員先回答主持人「檸檬哥哥」之提問，與同學們分享球場內外之點滴。



分享過程中，來港多年的法比奧坦言對元朗區充滿感情，自己和妻兒都已視自己為元朗人，希望同學們長大後都要繼續熱愛自己生活的社區。身為球隊副隊長的葉子俊，就特別寄語各班長和領袖生，必須做好本份和協助有需要的同學，情況就如他在隊中的角色一樣。



今季因戰術需要，許多時都要客串左後衞的中場球員陳柏衡，鼓勵同學們在成長過程中，就算遇到角色轉變都不用擔心，勇於開口向學長或老師請教便可，他說：「當初要我踢後衞，我都曾經擔心自己踢唔嚟，但經過一段時間的訓練，同向法比奧同其他後衞請教，慢慢就適應到。」曾在英國留學的羅振庭，提醒同學們要善用時間，知道自己在足球或學習上有不足之處，便應該比隊友和同學們更加努力。至於同樣首季成職業球員的嚴啟華和黃本煒，就表示對能以自己的嗜好成為工作感到高興，必須抱住感恩之心，繼續努力。



分享過後，同學們先接受由法比奧主持的運球、傳球和射門練習，之後就上演是日重頭戲「20vs5」，由20名英業小學校隊球員，與5名佳聯元朗球員拍跳。儘管一度落後0比2，但英業小學的一班足球小將並未有氣餒，傾力反撲，最終在完場前一刻，由6年級同學沈逸希怒射「破蛋」，換來全場雷動掌聲。



賽後，英業小學的同學們有秩序地向佳聯元朗的職、球員索取簽名，而每名出席活動的同學，除獲贈足總出版的「港超聯天書」外，還有由佳聯元朗送出的精美年曆。「中銀香港足動校園體驗計劃」在1月份尚會有兩次活動，詳情請留意足總公布。





英業小學‧學業與體藝並重

位於天水圍的元朗公立中學校友會英業小學，乃政府津貼全日制小學，校方以發揚「勤、孝、友、誠」的精神為本，鼓勵學生學業與體藝並重，校方每年頒發「體藝傑出表現獎」。在足球方面，英業小學每年都會派隊參加「元朗區小學校際足球比賽」，戰績彪炳，包括在2015年勇奪冠軍，以及2016年獲得亞軍，致力培養學生對足球的興趣。



除足球外，校方亦十分重視學生的課外活動，包括各項球類活動、游泳、武術、英/普話劇、創意藝術、歌詠、樂器訓練、舞蹈、園藝、機器人設計、數學精英組、常識學會、美術學會、陶藝、濕地小導遊、健康大使、日文、西班牙文及多個制服團體等。

