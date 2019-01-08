利物浦英足盃畀狼咬，第三圈就出局！紅軍矢志衝擊英超冠軍，領隊高普今仗收起大量主力，開賽初段洛夫雲傷出後，一條防線更加「性感」，打開防中嘅法賓奴泰華利斯夾住16小將奇贊拿高華，堅係唔失波都難。今仗紅軍隊長占士米拿中場甩轆累球隊先失一球，換邊後奧歷治雖曾一度追平，但最後被對手星級中場魯賓尼維斯靚波射死輸1:2出局，繼早前英聯盃首仗就輸畀車路士後，今季兩大本土盃賽一級未進。



紅軍今仗搵米洛列特守龍，洛夫雲及法賓奴扼守中路，「炸彈人」艾拔圖摩蘭奴打左閘，中場亦出咗居迪斯鍾斯同甘馬曹兩名小將，前線以史杜列治拍奧歷治。紅軍陣容天殘地缺，開賽冇耐殘上加殘，洛夫雲意外傷出，高普迫住換入奇贊拿高華，造就後者成紅軍史上最年輕英足盃上陣球員。



上半場利物浦表現曳極，完全組織唔到似樣攻勢，37分鐘摩蘭奴睇住米拿被緊迫，依然送個波畀佢，最後狼隊成功迫甩打反擊，魯爾占美尼斯於右路長驅直進，殺入禁區射入打開紀錄。



紅軍於51分鐘扳平，沙基利傳予占士米拿勁射被閂，奧歷治禁區得球後左腳抽近柱破網。但紅軍4分鐘後就被一盤冷水照頭淋，魯賓尼維斯25碼狂轟近柱得手再度超前。之後紅軍雖換入穆罕默德沙拿同羅拔圖法明奴試圖反撲，但69分鐘沙基利左腳罰球中柱，整定紅軍出局。



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