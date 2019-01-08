兩大本土盃賽　利物浦一級未進堅肉酸

本季於英超表現一流嘅「聯賽一哥」利物浦，去到英足盃又甩轆，第三圈作客狼隊輸1:2出局。今戰紅軍派出最殘陣應戰，球隊成個上半場冇腳好波，下半場雖稍有改善，領隊高普仲換入穆罕默德沙拿同羅拔圖法明奴力圖扳平，但梳頓沙基利一腳靚罰球中柱，最終返魂乏術早早拜拜英足盃。



睇番英聯盃第三圈賽事，利物浦抽到車路士，雖然紅軍主場出擊，而且由史杜列治轟入靚波打開紀錄，不過面對當時狀態勁弗嘅車仔，紅軍先被艾馬臣柏美尼追平，之後夏薩特仲個人表演射破米洛列特十指關反敗為勝，作客清脆贏2:1晉級，依家車路士已殺入英聯盃四強。



利物浦本季籤運麻麻，抽中車仔固然唔好彩，呢次英足盃又鬥強隊殺手狼隊，紅軍一輪換就出事。連續兩個本土盃賽第一場就輸波，紅軍認真失威。其實睇番上季，紅軍於英聯盃作客李斯特城吞兩蛋，又係第三圈就出局；英足盃方面都唔好得幾多，主場殺敗愛華頓進身第四圈後，於晏菲路輸畀西布朗出局。



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