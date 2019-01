英足盃第四圈籤已抽　曼聯作客阿仙奴！

英足盃第三圈打完,話咁快第四圈籤已抽,阿仙奴將主場大戰曼聯!呢對英超勁旅冤家路窄,曼聯新帥蘇斯克查一上場就帶領球隊五連勝,但之後先係考驗開始,下輪英足盃雖作客酋長球場,面對盃賽專家艾美利,肯定有一輪惡鬥。



衞冕球隊車路士就抽得好籤,將於主場迎戰錫菲聯或盧頓嘅勝方,再晉一級機會高唱入雲。一向好有籤運嘅曼城,會於主場鬥般尼,贏波亦係Easy Job,而熱刺就較為難踢,將作客水晶宮。



剛於第三圍砌低利物浦嘅狼隊,對手係梳士貝利或史篤城嘅勝方,愛華頓及韋斯咸,分別對米禾爾同AFC溫布頓。屈福特就會對紐卡素或布力般嘅勝方。



第四圈抽籤結果



阿仙奴 Vs 曼聯

AFC溫布頓 Vs 韋斯咸

史雲斯 Vs 基寧咸

米禾爾 Vs 愛華頓

梳士貝利/史篤城 Vs 狼隊

布里斯托城 Vs 保頓

白禮頓 Vs 韋斯咸

唐卡士打 Vs 奧咸

阿克寧頓 Vs 打比郡/修咸頓

紐卡素/布力般流浪 Vs 屈福特

車路士 Vs 錫周三/盧頓

曼城 Vs 般尼

米杜士堡 Vs 紐波特郡

樸茨茅夫 Vs 昆士柏流浪

班納特 Vs 賓福特

水晶宮 Vs 熱刺



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻!

http://bit.ly/2ecTF2A



支持本地運動員,一齊去「睇體」!

https://bit.ly/2DxX4XI