冬窗最震撼！曼聯帶古天奴返英超

前利物浦寵兒菲臘比古天奴，或者會戲劇性加盟曼聯！據《曼徹斯特晚報》報道，曼聯對呢名前紅軍王牌極有興趣，已正式聯絡巴塞，為收購古天奴探口風；雖然曼城、巴黎聖日耳門、車路士都垂青呢名巴西國腳，但曼聯係當中最有誠意、最有機會收購成功嘅一隊。古天奴剛轉會巴塞一年，如果今個冬窗重返英超，轉會費肯定超過一億鎊。



古天奴於利物浦奠定巨星之位，當年深得利迷歡心，但上季初佢已決心離開紅軍轉投巴塞，終於到上年一月美夢成真。佢加盟巴塞之初亦表現對辦，入球、助攻數字不俗。但去到本季巴塞教練華爾維迪對佢失去信心，於正選位置上，古天奴不單爭輸畀奧士文尼迪比利，佢連智利老將維達爾都爭唔贏。上輪西甲對基達菲，古天奴只能於完場前六分鐘後備入替，對呢名巴塞史上身價最高球員嚟講，當然非常冇癮。



曼聯本季脫腳，球隊換帥後極度希望爭入前四，當然求財若渴，若真係能打動古天奴加盟，下季踢歐聯不是夢。



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