【東體爭議】皇馬砌「未來陣」　今季收得皮

今季成績差勁嘅皇家馬德里，周一晚(7號)宣布用2,200萬鎊收購曼城新星巴謙戴亞斯，呢位19歲攻擊中場喺家人陪同下去到巴拿貝球場同球迷見面，將會着21號波衫嘅佢同皇馬簽約6年半。皇馬會長皮里茲表示：「巴謙戴亞斯好有魔術般嘅才華，而且佢非常渴望喺皇馬取得成功，呢種力量會幫到佢。」



不過，季前失去「球王」C朗拿度嘅皇馬球迷，係咪滿足於一個19歲新仔呢？巴謙戴亞斯潛質優厚，但佢加盟曼城以嚟只係踢過414分鐘一隊比賽，其中英超上陣時間更只有49分鐘，要佢打救沉淪中嘅「銀河艦隊」似乎未係時候，今次極其量只係一次對未來嘅投資。



事實上，皇馬依家囤積咗唔少超級新星，好似雲尼斯奧斯祖利亞、馬高阿辛斯奧、丹尼施巴路斯等等，可惜「老大哥」加里夫巴利、賓施馬等就唔多對辦，所以好多球迷都批評皇馬唔買「已上位」球星嚟幫手，有皇馬粉絲爆金句話：「我哋2022年會好勁，咁依家點呀？隨時連下季歐聯都入唔到呀！」



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