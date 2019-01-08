有數得計！皇馬已經變做玻璃兵團

西甲皇家馬德里今季戰績滑落，首席球星C朗拿度離隊固然係主因，但根據西班牙傳媒估計，其實係同主帥施丹，連帶體能教練換人都有絕大關係。事實上，「銀河艦隊」依家嘅體能訓練唔夠好，球員都特別容易受傷，唔係講笑，皇馬由開季至今已錄得球員受傷30次，休戰接近500日，一支玻璃兵團又點會有好成績先？



仲記得以前C朗踢皇馬嗰陣，幾乎要主帥施丹逼佢休息，將佢輪換先可以，但依家班「銀河艦隊」成員就經常受傷，單係「後C朗時代」首席球星加里夫巴里，今季就已經上過傷兵名單4次，最近一次係2019年首騷對維拉利爾又傷，預計要抖10至15日。



睇番數據，喺皇馬今季30次受傷個案入面，有多達22單係同肌肉受傷有關，當地傳媒就認定，依家個體能教練卡洛，根本做唔番佢上一手賓圖斯嘅水平咁話，致令球員經常要做「十字兵」。睇嚟皇馬主帥蘇拿利再搞唔番掂傷兵多多呢個問題，佢都未必保到個帥位好耐呀！



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