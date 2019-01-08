【堅。撞板】戥佢痛！「真人版櫻木」紅爆網

美國中北大學籃球賽出現恐怖攔截，一名6呎4吋高的學生為阻截對手攻籃，跳起時因專注阻截對手，無留意自己頭部已撞向籃板，即時全場嘩然，觀眾驚呼尖叫，幸好沒有因此而腦震盪，他休息了一陣又再上場，真厲害！莫非生得高或者跳得高都係錯，但主角梅里迪斯則成為網紅，其「撞板」片段熱爆網。



兩支大學Blaise Meredith與Augustana College日前進行比賽，代表Blaise Meredith的梅里迪斯在比賽中，由中場已經Mark緊對手，更起跳封阻對手，可能跳得太高，又沒有睇到前方，他飛到籃板，成個頭撞落籃板，撞擊聲音超大，觀眾亦睇到驚叫，他跌落地上，大家都以為他至少鼻骨骨折，幸而他後來爬起身，安然無恙，休息一陣之後再繼續比賽。



這條片即在社交網瘋傳，有球迷更話他是「真人版櫻木花道」，因為著名籃球漫畫《男子當入樽》裡面，櫻木在學打籃球之前，就試過入樽撞籃板，想不到這個故事情節在現實生活真係可以發生。







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