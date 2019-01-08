省港盃　郭嘉諾︰要習慣喺主場放膽去攻！

第41屆省港盃足球賽，周三晚（9日）8時假香港大球場上演次回合賽事，港隊在作客首回合的賽事，憑着林樂勤於補時階段在禁區外笠入世界波，將比數拉近至1比2的比數回到主場。在賽事不設作客入球優惠的情況下，港隊主教練郭嘉諾表示，每一個入球都對球隊非常重要，並將於主場以積極進攻的踢法去爭取勝利。



對於首回合在完場前由林樂勤將比數拉近至落後1比2的比數，香港隊主教練郭嘉諾認為，除了令球隊士氣大增之外，更重要是令球迷對捧盃存有希望︰「喺首回合末段其實都想球員放膽啲去攻，因為其實每一球都好緊要，尤其是林樂勤落場嘅時候好想佢多啲起腳，最後成功入咗球，好多謝呢班球員令香港球迷喺第二回合好有希望，希望多啲球迷入場支持佢哋。第二回合首要係要贏波先，對佢哋準備U23亞錦賽外圍賽好重要。」



「郭Sir」亦指，希望港隊一眾年青球員可以培養在主場時積極進攻的習慣︰「我哋今場會比較進取，我哋都明白如果先失波的話，就會好唔著數，但係呢班球員都要習慣喺主場賽事放膽啲去主動做進攻，所以我哋會踢個比較進取嘅陣式開始，希望可以盡快攞到第1個入球，從而搵到第2個入球。」



至於在首回合因傷缺陣的鄭展龍及在賽事受傷的陳廣豪，今仗有望復出，尤其是「郭Sir」期望後者能夠在賽事中發揮作用︰「『廣豪』（陳廣豪）上場受傷，但今場波都希望有個好重要嘅角色由佢擔當，尤其是佢喺聯賽有好多波都係來自遠射，今個回合喺需要多啲射門嘅時候，我需要佢提供多啲遠射畀我，當我需要入球嘅時候，可以畀佢做到呢個責任。」



至於在首回合傷出的門將謝家榮，則需要更加時間休息而缺操，並將於周三（9日）早上再作體能測試決定能否上陣，而蔡子濤及高俊兩位後備門將亦已就上陣作好準備。



廣東隊主教練陳玉良，陣中不少球員在完成國內聯賽賽季及來港舟車勞頓後，都感到有點疲累，但他深信球隊上下經過適當的恢復調整後，仍能以最佳狀態應付次回合一仗︰「雖然首回合主場以2比1取勝，我哋為場比賽作出總結，次回合嚟到客場目的好明確，全體球員以最佳精神狀態作賽，以報答球迷對我哋嘅支持。」