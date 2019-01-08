【東體爭議】洛賓一個舉動已話你知去向

荷蘭翼鋒洛賓將於今季結束後，離開效力咗10年嘅拜仁慕尼黑，呢位即將35歲嘅老將仍然大把球會爭住簽佢，包括荷甲勁旅荷豪芬及意甲豪門國際米蘭，令佢陷入兩難，唔知點揀好，到底係舒服地度過球員「晚年」，定係繼續挑戰高峰呢？



從球迷角度睇，當然希望洛賓去意甲，同C朗大鬥法，但如果為延長球員生涯，佢都係返燕豪芬養老比較好。



雖然話C朗以33歲之齡加盟祖雲達斯，仍然有出色表現，但洛賓情況唔同，一來年紀稍大，二來佢嘅身體質素遠比唔上C朗。



洛賓係出名嘅玻璃腳，近年亦經常受傷，意甲球隊講究防守，攔截凶狠，強如朗拿度效力國米時期，幾乎被踢到收山。國米亦不利荷蘭球員，柏金、施多夫顛峰時期效力國米，都敗興而回，就算去意甲，都唔好揀國米啦。



重返燕豪芬無疑比較適合洛賓，特別係佢早已適應荷甲，而且喺燕豪芬有一大班佢熟悉嘅朋友，包括教練雲邦美。



咁啱拜仁慕尼黑同燕豪芬近日都去到杜拜集訓，洛賓都有去探老友班，感情分都加咗唔少。球員表現好與壞，個人心情係好關鍵因素，點睇洛賓都係轉投燕豪芬比較明智。



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