【今日睇波指南】必睇日本南野拓實！

睇完南韓、中國,亞洲盃今日有日本出場!日本喺香港一向多Fans,喺俄羅斯世界盃日本僅輸比利時雖敗猶榮,之後球隊開始改革,今次亞洲盃領隊森保一召入南野拓實、堂安律同富安健洋等新星,就係睇呢班新勢力已經夠晒睇頭。



南野拓實係日本新生代靚仔射手,喺薩爾斯堡紅牛踢到曉飛,絕對係內外兼備,呢次日本對弱旅土庫曼,唔知佢可以入幾多球呢?



直播表

周三4:50pm 澳職 阿德萊德聯 Vs 墨爾本勝利 Now 639;有線615、655台

周三7:00pm 亞洲盃 日本 Vs 土庫曼 Now 670、FOX +

周三7:00pm 澳職 珀斯光輝 Vs FC悉尼 Now 639;有線615、655台

周三8:00pm 省港盃 香港 Vs 廣東 Now ?

周三9:30pm 亞洲盃 烏茲別克 Vs 阿曼 Now 670、FOX +

周四凌晨零時 亞洲盃 卡塔爾 Vs 黎巴嫩 Now 670、FOX +

周四1:45am 法聯盃 摩納哥 Vs 雷恩 Now 639;有線615、655台

周四4:05am 法聯盃 波爾多 Vs 勒哈弗爾 Now 639;有線615、655台

周四4:05am 法聯盃 巴黎聖日耳門 Vs 甘岡 Now 638;有線614、654台



