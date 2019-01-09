熱刺贏問題12碼　VAR累死車路士

英聯盃首回合熱刺主場大戰車路士，VAR又成主角！上半場哈利卡尼走位殺入禁區遭門將撞跌，雖然旁證示意越位在先，但球證聽從VAR小組判決直指12碼點，哈利卡尼主射入網一箭定江山贏1:0。事後天空體育拍到另一角度，睇到卡尼當時極大可能係越位，車仔領隊沙利怒斥英格蘭球壇仲未識用VAR，累佢哋冤枉輸波。



英聯盃去到四強階段，需打兩回合賽事決勝，熱刺先有主場之利。哈利卡尼狀態大勇，於禁區嚟個倒排金勾，但被阿列沙巴拿加接實。爭議一刻到26分鐘出現，熱刺後場大腳送前，哈利卡尼突入禁區畀阿列沙巴拿加出迎撞跌，球證聽從VAR小組建議判12碼，熱刺領先1:0。之後車仔大舉反攻，可惜尼高路簡迪同赫臣奧杜爾兩次攻門都中柱。



換邊後哈利卡尼禁區外右腳遠射直飛死角，但被阿列沙巴拿加飛身撲出，簡迪轉頭遠射勁靚，又畀門將救到。73分鐘夏薩特迫到艾達韋列特犯手球，但球證冇判12碼，最終車仔首回合輸0:1飲恨。



睇番當時球12碼判決，VAR小組睇嘅角度，哈利卡尼的確係同兩名車仔球員並排，但賽後天空體育提供另一片段畀沙利睇，沙利踩爆回應：「呢球波佢個頭同膝頭部份都越位。我唔認為英格蘭球證識用VAR，如果你唔識，一係就自己跟實個波，如果跟唔實，就不如信吓旁證。佢哋應該好好學吓點用VAR，英超唔用VAR但於英聯盃又用，真係好奇怪。」



支持本地運動員，一齊去「睇體」！

https://bit.ly/2DxX4XI



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

http://bit.ly/2ecTF2A