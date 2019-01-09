寸王兩大條件回巢皇馬　拉莫斯末日到了！

被曼聯怒炒唔夠一個月，摩連奴就有機會強勢回歸，教嘅係皇家馬德里！據歐洲多間傳媒報道，皇馬會長皮里茲對教練蘇拿利極度不滿，希望一名強勢教頭拯救「銀河艦隊」；佢之前唔只一次公開表示，13年時根本唔應該放走摩連奴，故今次傳出搵寸王回歸並非無的放矢。英媒爆料寸王對回巢勁有興趣，但需要皇馬答案兩大條件，如果皮里茲應承的話，就表示隊長沙治奧拉莫斯末日已到！



寸王上月中被曼聯炒魷，即時引來賓菲加垂青，不過摩連奴已拒絕邀請，佢現階段仍希望帶領歐洲頂級富豪球會。自施丹同C朗離隊後，皇馬本季成績未如理想，早前已炒洛佩特吉，而繼任人蘇拿利雖替皇馬完成世界冠軍球會盃三連霸，但近兩仗西甲僅取一分，剛於主場吞皇家蘇斯達兩蛋，被皮里茲視為不可接受，已蠢蠢欲動密謀換帥。



回巢再教同一球隊，對摩連奴嚟講唔係新鮮事，13年離開皇馬後佢再教車路士，一樣為球隊取得英超冠軍，若今皮里茲肯應承佢兩大條件，將非常樂意回歸巴拿貝再執教鞭。第一，佢希望皮里茲科水買一名頂級射手；第二，就係買一個世界級中堅。寸王認為目前皇馬攻不銳守不穩，要復興就必須買人，綜合外媒報道，皇馬對莫路伊卡迪同羅拔利雲度夫斯基都有興趣。



而後防方面，皇馬已準備斥9000萬歐元巨資，收購拿玻里中堅高列巴尼。呢名27歲鐵衞近年表現一流，被公認係當今最強中堅之一，一旦加盟就肯定打破華基爾雲迪積克7500萬鎊嘅轉會費紀錄，成全球最貴後衞。眾所周知13年寸王離開皇馬，係同卡斯拿斯、拉莫斯兩大更衣室大佬唔啱牙、權鬥失敗有關，如果寸王堅強勢回歸，今季明顯跌Watt嘅拉莫斯分分鐘被投閒置散，或會黯然「落艦」。



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

http://bit.ly/2ecTF2A



支持本地運動員，一齊去「睇體」！

https://bit.ly/2DxX4XI