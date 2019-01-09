ABL　鄧志恒人肉坦克！香港東方大獅殺

「我的唯一強項就是打籃球，自己擺了很多時間心機鑽研球技，就是希望靠技術和體能證明自己！」踏入加盟東方接近第4年的鄧志恒，已經成為球隊出戰東南亞職業籃球聯賽（ABL）的主力本地球員，更靠球場上的拚搏精神和打法贏盡球迷掌聲。進入1月「魔鬼賽程」第3站的香港東方，今晚回到主場再鬥新加坡騰飛之獅，屆時「阿恒」有望再度披甲，為球隊乘勢追擊力爭4連勝。



對不少球迷而言，阿恒走上籃球場的一刻，見到他搏到盡絕對不會感到意外，不過這種印象原來絕非球迷獨有，就連隊友都有相同見解，並為他起了「坦克」這個外號，對此「阿恒」就帶着靦腆的笑容解釋：「其實是前隊友史迪赫汀加幫我起的，因為我的打法關係，練習期間經常會和他有肢體踫撞，因此被他冠以Tank（坦克）的外號。」



由中學時期出於興趣開始接觸籃球，到一步一步成為職業籃球員，阿恒一路上收穫不少機遇，亦遇到朱耀明等恩師指導，不過他直言過去從未想過能走上職業路，如今為香港東方打拚，令阿恒開始明白職業球員的意義：「籃球員的職業生涯其實不長，30多歲已經接近尾聲，所以我很想在有限時間之內，盡力磨練球技，豐富自己的『得分手段』，令自己成為一位更加穩定的球員。」



阿恒場上勇猛起來，連隊友都有幾分畏懼，但即將迎來27歲生日的他，籃球場外面對記者的追問，表現反而略顯青澀，更不時露出「大男孩」般的笑容，尤其提到隊友陳兆榮，更是令他哭笑不得。原來兩人在學生年代，曾於英華書院並肩作戰，如今同效東方，深厚友誼絕非旁人可比，其中近日社交平台出現的鄧志恒新ig專頁TrueTangChiHang14，就被阿恒「篤爆」是兆榮的「佳作」，頁內紀錄不少球隊日常花絮，絕對值得球迷留意。



香港東方和新加坡騰飛之獅繼2018最後一戰之後再度相遇，上次交鋒東方跟對手惡戰至加時，才成功獲勝，今仗肯定不敢輕敵。除了本地猛將鄧志恒之外，新加盟的美籍後衞巴錫能否交出更強表現，亦備受關注，對此阿恒就充滿信心，他說：「巴錫加盟之後，球隊分工更加分明，令我可以專注自己的職責，期望打得更好。」值得留意，今仗比賽所有門票收益，都會撥捐至「高錕慈善基金」，藉此喚起各界對「腦退化」問題的關注，這麽有意義，球迷一定要現場支持。（有線661及601台周三晚8時直播）



支持本地運動員，一齊去「睇體」！

https://bit.ly/2DxX4XI



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

http://bit.ly/2ecTF2A