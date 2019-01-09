英超係非洲兵天堂　睇最佳11人就知啦！

穆罕默德沙拿連續第2年贏得非洲足球先生，非洲足協同時公有2018年非洲最佳11人，當中有7個都係喺英超效力，包括三箭頭穆罕默德沙拿(利物浦)、沙迪奧文尼(利物浦)同奧巴美揚(阿仙奴)，中場亦有拿比基達(利物浦)同馬列斯(曼城)，加上後防奧里亞(熱刺)同艾歷拜利(曼聯)，呢個陣容嘅卡士都幾雄厚！唔好忘記，最佳11人中嘅高列巴尼盛傳會轉投曼聯，中堅班拿迪亞亦被阿仙奴睇中，會唔會全部去晒英超呀？



非洲最佳11人



●門將

奧恩高(烏干達/馬姆羅迪日落)

●後衛

奧里亞(科特迪瓦/熱刺)

班拿迪亞(摩洛哥/祖雲達斯)

艾歷拜利(科特迪瓦/曼聯)

高列巴尼(塞內加爾/拿玻里)

●中場

拿比基達(畿內亞/利物浦)

馬列斯(阿爾及利亞/曼城)

湯馬士柏迪(加納/馬德里體育會)

●前鋒

穆罕默德沙拿(埃及/利物浦)

奧巴美揚(加蓬/阿仙奴)

沙迪奧文尼(塞內加爾/利物浦)



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