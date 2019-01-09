英超係非洲兵天堂　睇最佳11人就知啦！

2019年01月09日 10:02
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    穆罕默德沙拿連續第2年贏得非洲足球先生，非洲足協同時公有2018年非洲最佳11人，當中有7個都係喺英超效力，包括三箭頭穆罕默德沙拿(利物浦)、沙迪奧文尼(利物浦)同奧巴美揚(阿仙奴)，中場亦有拿比基達(利物浦)同馬列斯(曼城)，加上後防奧里亞(熱刺)同艾歷拜利(曼聯)，呢個陣容嘅卡士都幾雄厚！唔好忘記，最佳11人中嘅高列巴尼盛傳會轉投曼聯，中堅班拿迪亞亦被阿仙奴睇中，會唔會全部去晒英超呀？

    非洲最佳11人

    ●門將
    奧恩高(烏干達/馬姆羅迪日落)
    ●後衛
    奧里亞(科特迪瓦/熱刺)
    班拿迪亞(摩洛哥/祖雲達斯)
    艾歷拜利(科特迪瓦/曼聯)
    高列巴尼(塞內加爾/拿玻里)
    ●中場
    拿比基達(畿內亞/利物浦)
    馬列斯(阿爾及利亞/曼城)
    湯馬士柏迪(加納/馬德里體育會)
    ●前鋒
    穆罕默德沙拿(埃及/利物浦)
    奧巴美揚(加蓬/阿仙奴)
    沙迪奧文尼(塞內加爾/利物浦)

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