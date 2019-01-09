總結：林書豪打成咁真係要轉會

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鷹隊喺NBA作客以101:103不敵速龍，不過林書豪勁爭氣，佢今季加盟鷹隊後首次打正選，爆Seed以80%命中率攻入20分，傳媒同球迷都等緊佢轉會真正重生。



林書豪難得正選上陣，開波冇耐已經用招牌快攻得分，而且佢手感超好，結果第1節打得充滿侵略性個人獨取10分。到第4節，J-Lin連續得分，協助鷹隊一度反超前，可惜佢喺關鍵時刻連環失誤，導致鷹隊飲恨而回。



今季對上35場比賽，林書豪平均每場有10.6分、3.4次助攻同2.4個籃板，作為後備效率好高，而且佢轉會後首次打正選，最後10投8中有20分、4個籃板同9次助攻，證明佢重傷長抖1季後未玩完，簡直係2019勵志故事。



賽前有消息話，速龍想用首輪選秀權同鷹隊交換J-Lin，減輕路維嘅負擔，或者今場會成為佢轉會嘅關鍵。另一方面，卡特可能職業生涯最後1次重返多倫多倒戈，獲得現場球迷起立鼓掌歡迎，不過李安納有31分、4個籃板同6次助攻，帶領速龍3連勝。



最新賽果(左方主場)



騎士 115:123 溜馬

76人 132:115 巫師

熱火 99:103 金塊

速龍 104:101 鷹隊

雷霆 117:119 木狼

太陽 115:111 帝王

勇士 125:95 紐約人

快艇 128:109 黃蜂



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