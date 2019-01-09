【特稿】99年歐聯決賽英雄撈緊乜？

曼聯計劃「重演」99年歐聯決賽經典，而且想搵番當年所有人一齊參與，睇番20年前曼聯同拜仁慕尼黑嘅正選球員，原來依家好多都做咗「講波佬」，有人際遇坎坷，亦有人教波教到風生水起，大家一齊睇下！



曼聯99年歐聯決賽正選

舒米高●客串為英國同丹麥電視台做足球評述，經常睇囝囝卡斯柏比賽

加利尼維利●《天空體育》著名講波佬

朗尼莊臣●挪威電視台《TV2》講波佬，兼任曼聯大使

史譚●荷甲護級球隊施禾利主帥

艾雲●曼聯大使，代表球隊去世界各地做宣傳

傑斯●威爾斯國家隊領隊

碧咸●發展多項個人商業事業，正籌組邁阿密新軍進軍美職

畢特●曼聯青年發展總監，沙福城班主之一

布隆基斯●從商後損失慘重，近期收購瑞典一間薄餅餐廳

約基●考取教練牌後想做領隊，同時兼任曼聯大使同客串講波

高爾●2年前接受腎臟移植後差不多康復，擔任曼聯大使



拜仁慕尼黑99年歐聯決賽正選

簡尼●為電視台評述兼負責慕尼黑多項社區工作

馬圖斯●為電視台及報章擔任足球評論

巴布●澳職球隊西悉尼流浪者主教練

連基●德乙球會恩高斯達特顧問

古科●加納電視台講波佬

泰納特●拜仁慕尼黑學童隊主教練

艾芬保●為電視台及報章擔任足球評論

謝利美斯●離開球圈，成立兒童基金會

巴士拿●德國球隊萊比錫火車頭總監

贊卡●奧地利次級聯賽球隊凱恩教練

薛克拿●奧地利班霸薩爾斯堡預備組教練



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