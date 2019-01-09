女子省港友誼賽　兩度落後！港隊逼和廣東

女子省港友誼賽周三（9日）在香港大球場舉行，由香港對廣東，港隊雖兩度落後，但憑著姚希雯和潘嘉嘉建功，最終以2比2逼和廣東。



上半場雙方互有攻守，先有攻門的是主場出擊的香港隊，5分鐘，隊長陳詠詩接應張煒琪回傳撞射，惜未能命中目標。2分鐘後，廣東有廖美欣近門頭槌被港隊門將吳卓蔚抱實。16分鐘，中場姚希雯禁區頂狂抽，被廣東門將譚嘉麗接實。27分鐘輪到廣東進攻，陳秀冰擺脫守衞後遠射，同樣未能打破僵局。5分鐘後，右翼曾敏儀接應廖美欣短傳大腳抽入，為客軍先開紀錄。35分鐘，港隊差點再度失守，李志君窄位起腳僅柱邊出界，港隊半場落後0比1。



換邊後，港隊於51分鐘搏得罰球機會，由姚希雯主射惜省中對手，她再乘對手解圍不遠勁射，為港隊追回1比1。其後廣東積極進攻，58分鐘，中場羅麗思第一時間撞射高出。66分鐘廣東再下一城，廖美欣接應長傳推入禁區射遠柱入網，港隊落後1比2。港隊並未有放棄，71分鐘張煒琪左路勁射，惜柱邊掠過。79分鐘終得到回報，張煒琪左路突破後地波傳中，後備上陣的潘嘉嘉撞入，為港隊再度扳平，亦以此比數為這場友誼賽畫上句號。



賽後港隊主教練列卡度表示：「我哋開局唔錯，但係我哋解圍得唔夠好，令到對手好容易攞到波，亦都係點解佢哋喺上半場入到波。半場喺更衣室我叫佢哋唔好急，我認為我哋下半場踢得好，我哋冇放棄，亦都進取咗，所以我哋能夠追和。今場我哋有4、5個U23球員，我好滿意佢哋嘅表現，對於嚟緊嘅奧運，我哋會有更多選擇。」列卡度同時透露球隊未來將會有兩場友誼賽，一場對印度，另一場則仍有待落實。



至於為港隊扳平的潘嘉嘉坦言難得，效力愉園、年僅21歲的她更期望：「我聯賽成日都後備落場就入波，所以隊友都成日開玩笑，話我係蘇斯克查。我覺得呢個名好有趣，不過如果可以嘅話我想做正選殺手！」

