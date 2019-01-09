【西多夫】Yes！真實的感情沒有不值得

雲格執教阿仙奴22年後被趕走，感覺似付出所有後另一半無情嗌分手，熱刺領隊普捷天奴同傳媒講，想問教授值唔值得，我估雲格會笑住答Yes，因為真實的感情沒有不值得。



普捷天奴希望執教熱刺20年，佢佢或者諗緊，係咪去皇家馬德里或者曼聯更正確：「我非常非常尊重雲格，當佢離開，我真係有啲難過，佢為阿仙奴付出一切，最後以咁嘅方式結束，好唔公平，如果有機會我會問佢：『咁值唔值得？』」



雲格被兵工廠球迷放棄前，至少有幾次機會去人工更高，財力更強嘅球會，但佢真心愛阿仙奴，即使心郁都唔會行動，等於你真心愛你女友，就算唱K有靚女送上門，你炒牌前都可能會提醒自己，對你嚟講乜嘢最重要。



愛無對錯，愈難愈愛，我相信雲格點委屈，都會慶幸自己執教兵工廠咁多年。普捷天奴問值唔值得，代表佢對熱刺嘅愛未到忘記生死，有靚女挨埋啲，佢都有可能受唔住誘惑。皇馬定曼聯？或者唔係下季，不過我估係銀河艦隊。 文：西多夫



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