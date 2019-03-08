細哨有個15歲囝囝！靚仔過老竇好多喎！

大玩家「細哨」咁失策，居然有個成15歲嘅囝囝？冇點你！前巴西國腳朗拿甸奴出名係情種，閱女無數，冇人諗過佢會留手尾畀自己，點知最近佢老人家公開證實有個仔，仲要剛啱15歲生日添，令全世界跌晒眼鏡。



「細哨」獵艷戰績好豐富，絕對唔會輸蝕畀佢嘅大賽紀錄，家陣年紀大咗「定性咗」，都有兩個老婆。以佢呢種玩家，按理唔會立亂播種，不過佢近日公開咗同囝囝João Mendes嘅相，仲留言「阿仔生日快樂！我嘅朋友，我嘅拍檔‧‧‧‧‧‧我祝你一生幸福！記得乜都預埋我！我愛你！」



原來João Mendes係朗拿甸奴十幾年前，同前電視節目「Domingão do Faustão」嘅舞蹈藝員Janaína Natielle嘅激情結晶品。據講呢個細路都繼承咗老竇嘅足球天賦踢得兩嘴，目前喺高士路學緊嘢，話唔埋過兩、三年大家會喺巴甲見到佢。







支持本地運動齊去「睇體」！

https://bit.ly/2DxX4XI



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

http://bit.ly/2ecTF2A



Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！

http://bit.ly/2EYxoRh