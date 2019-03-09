英超十大嘥機王　沙拿第二佢排第一！

本季英超去到大直路，踢咗29場後大把數據可以分析。英媒最近就做咗個「十大英超嘥機射手」統計，阿仙奴天價前鋒奧巴美揚，以浪費19次入波黃金機會勇奪榜首，應該係唔少球迷嘅心水選擇。啱啱於利市打吡單刀都唔入嘅利物浦前鋒穆罕默德沙拿，以14次成為次席「大嘥鬼」。



奧巴美揚身價高違5600萬鎊，不過佢今季埋門把握力就只屬一般，周時走到位晒都未能將個波送入網內。剛過去嘅北倫敦打吡戰，阿仙奴於完場前得到12碼，但奧巴美揚就然宴客，令兵工廠未能擊敗熱刺。



沙拿亦唔好得去邊，呢名上季英超神射手，雖攻入17個聯賽入波，但狀態比起上季大有差距，如果佢生性啲，相信紅軍目前仍排緊聯賽榜首。曼城嘅加比爾捷西斯、李斯特城占美華迪及般尼茅夫卡林威爾遜，則同樣嘥咗13次入波機會齊齊排第3。



英超十大嘥機王

排名 球員（球會） 浪費機會次數

1 奧巴美揚（阿仙奴） 19

2 穆罕默德沙拿（利物浦） 14

3 加比爾捷西斯（曼城） 13

3 占美華迪（李斯特城） 13

3 哥林威爾遜（般尼茅夫） 13

6 艾殊利班尼斯（般尼） 11

6 拿卡錫迪（阿仙奴） 11

6 阿歷山大米祖域（富咸） 11

6 拉舒福特（曼聯） 11

10 艾華路莫拉達（車路士） 10



支持本地運動齊去「睇體」！

https://bit.ly/2DxX4XI



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

http://bit.ly/2ecTF2A