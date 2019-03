【今日睇波指南】曼城傷兵多有暗湧？

去到星期六,當然又有英超睇啦,其中一哥曼城將於主場迎戰屈福特。曼城剛啱反壓利物浦升上榜首,班波士氣如虹,主場出擊一定唔放過屈福特。不過藍月亮好多傷兵奇雲迪布尼、史東斯、拿樸迪肯定缺陣,最大鑊係冇咗放中費蘭甸奴,呢位巴西中場對曼城好重要,呢次對住攻力唔曳嘅屈福特,會唔會有暗湧呢?



直播表

周六1:00pm 日乙 新潟天鵝 Vs 柏雷素爾 有線604、603台

周六1:30pm 全港學界精英足球比賽決賽 on.cc 東網

周六2:30pm 港超 冠忠南區 Vs 富力R&F on.cc 東網

周六3:00pm 日職 大阪櫻花 Vs 廣島三箭 有線602、662台

周六4:50pm 澳職 中岸水手 Vs 威靈頓鳳凰 Now 639;有線655、615台

周六8:00pm 西甲 艾拉維斯 Vs 伊巴 Now 632

周六8:00pm 港超 理文 Vs 和富大埔 on.cc 東網

周六8:30pm 英超 水晶宮 Vs 白禮頓 Now 621

周六10:30pm 德甲 拜仁慕尼黑 Vs 禾夫斯堡 Now 671、FOX +;有線652、612台

周六10:30pm 德甲 多蒙特 Vs 史特加 Now 672、FOX +;有線653、613台

周六10:30pm 德甲 弗賴堡 Vs 哈化柏林 on.cc 東網

周六11:00pm 英超 修咸頓 Vs 熱刺 Now 621

周六11:00pm 英超 紐卡素 Vs 愛華頓 Now 622

周六11:00pm 英超 李斯特城 Vs 富咸 Now 623

周六11:00pm 英超 哈特斯菲爾德 Vs 般尼茅夫 Now 624

周六11:00pm 英超 卡迪夫城 Vs 韋斯咸 Now 625

周六11:15pm 西甲 馬德里體育會 Vs 雷加利斯 Now 632

周日凌晨零時 法甲 斯特拉斯堡 Vs 里昂 Now 639、714;有線603、604、615、655台

周日1:00am 意甲 帕爾馬 Vs 熱拿亞 Now 638;有線654、614台

周日1:30am 英超 曼城 Vs 屈福特 Now 621

周日1:30am 西甲 巴塞隆拿 Vs 華歷簡奴 Now 632

周日1:30am 德甲 緬恩斯 Vs 慕遜加柏 Now 671、FOX +;有線652、612台

周日3:00am 法甲 摩納哥 Vs 波爾多 Now 639;有線655、615台

周日3:30am 意甲 基爾禾 Vs AC米蘭 Now 638;有線654、614台

周日3:45am 西甲 基達菲 Vs 侯爾斯卡 Now 632

周日8:30am 阿甲 小保加 Vs 聖羅倫素 Now 638;有線654、614台