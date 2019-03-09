【賽後解碼】祖記新星　未來意國第一中鋒

意甲霸主祖雲達斯，今輪主場鬥弱旅烏甸尼斯，領隊阿里基收起C朗、保羅戴巴拿、文迪蘇傑等主力，留力打下周中歐聯鬥馬體會嘅賽事，估唔到就捧起咗小將摩斯堅恩。呢名剛滿19歲嘅意大利前鋒，本季首次聯賽正選上陣，就個人梅開二度仲博到個12碼，帶領斑馬兵團4:1解決對手，榜首優勢拉開到19分。



歐聯16強首回合，祖雲達斯作客吞馬體會2蛋，下周中次回合不成功便成仁，阿里基收起C朗等大將非常正路。但原來祖記後備兵勁到黐線，摩斯堅恩上半場好快就打開紀錄，接應隊友左路傳中飛身鏟入。之後佢偷到對手腳下球大步放入禁區快步抽近柱，門將束手就擒，主隊半場領先2粒。



換邊後摩斯堅恩繼續摧毀對手防線，快步入楔禁區惹到尼高拉斯奧普古勾腳，球證直指12碼點，安利簡恩主射破網。跟手馬度迪接應右路高波傳中輕鬆頂入，進一步拉開比數。烏甸最後雖然破蛋，但依然要輸四個一皮。



摩斯堅恩係意大利小國腳，今季冇乜機會落場，但每次出場都有嘢睇，今仗更直接間接貢獻3個入波，佢身材高大但動作靈活爆發力強，門前把握力亦佳，勢成意大利新一代最強中鋒。



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