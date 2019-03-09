曼聯六虎將強勢復出　阿仙奴有難！

剛啱於歐聯創造奇迹、作客3:1擊敗巴黎聖日耳門打入8強嘅曼聯，今輪英超將作客阿仙奴。依家紅魔鬼僅以1分壓住兵工廠排第四，今場大戰絕對係爭前4嘅6分波，勝負對來屆歐聯席位誰屬極為關鍵。曼聯早前造訪PSG，有成10個主力未能出場，但今戰其中一半可以復出，曼聯戰鬥力得到大幅提升，對兵工廠育肯定係個壞消息。



曼聯領隊蘇斯克查表示，法國鋒將安東尼馬迪爾已擺脫傷患可以上陣，佢將聯同盧卡古、拉舒福特組成強勁鋒線。中場方面，安達靴里拉、尼曼查馬迪已經復操，蘇B話希望至少會有一人可以出場，或者二人齊齊復出都未定。另外連格亦已復操，落場應冇問題。最重要嘅係大將保羅普巴鐵定復出，佢上仗因為停賽關係先踢唔到，呢場大將肯定可以出場領軍。



上戰對PSG打正選傷出嘅後衞艾歷拜利，蘇B都話佢冇問題可以隨時落場，但今戰相信會用番艾舒利楊格、域陀連迪路夫、基斯史摩寧同勞基梳爾呢條防線。



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