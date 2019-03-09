踢日乙鹿兒島聯，衰過喺香港攞綜援？

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唔係講笑，以鴨池陸上競技場為主場，開季1勝1負嘅鹿兒島聯，雖然係日乙球隊之一，但係資源奇缺，註冊資本金得2,600萬日圓（約182.3萬港元），至2018年1月總資產不過係9,200萬日圓（約645.2萬港元），幾乎中一期六合彩頭獎都買得起呢隊波咁滯。



據資料顯示，鹿兒島聯踢日丙時期，28名簽職業合約嘅球員，大半數人嘅年薪只係200萬日圓（約14萬港元）以下，好多人要撈兼職，其實按社會福利署標準，由2016年2月1日起，香港4人家庭平均每月綜援金額約為1.4萬元，收入仲好過呢批球員。



2018年6月13日日本一個電視節目，訪問咗藝人margarine（本名山本真央），佢老公就係前鹿兒島聯後衞、目前打緊京都不死鳥嘅黒木恭平，由於鳥棲砂岩出身嘅佢，有日乙比賽經驗，所以屬於鹿兒島聯高薪一族，但係亦不過得400萬日圓（約28萬港元）左右，最弊係兩公婆因工作關係，焗住一家三口分居兩地，唔可以互相遷就咩？margarine話如果每星期見一次面，去到呢個九州島南端城市，佢每個月旅費就要5萬日圓（約3,510港元），一年起碼使50幾萬日圓，去咗老公份糧8分之一有多，好唔划算，所以一年只有一個月時間能夠住埋一齊。



升咗上日乙，鹿兒島聯可以獲得嘅分紅同助成金會增加，應該冇以前咁手緊，不過想真正脫貧，就一定要喺日乙企得穩，場場當決賽踢，吸引更多肯真金白銀支持嘅贊助商至得。事關佢哋依家官方夥伴以至分為金銀銅級別嘅支援企業數以百計，包括專賣黑豬嘅著名食肆八幡、居酒屋同牙科醫院，甚至幼稚園都有幾間，幾乎全個鹿兒島商舖都有Support，但提供服務性支援居多，資金投入唔算大。



星期六鹿兒島聯主場對甲府風林，又係佢哋為生存而戰嘅時候嘞！