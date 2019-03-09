講堅！西班牙球迷瘋狂留言撐武磊

武磊登陸西甲迅速企穩陣腳人氣爆升，咪以為讚佢捧佢嘅只得中國人球迷，查實「武球王」已經用真材實料征服咗西班牙球迷，睇番今晨愛斯賓奴作客畢爾包場波，武磊正選交出1次助攻，然後踢到60分鐘被換走，主帥魯比呢個決定，據聞非常令當地球迷失望，唔少人都喺社交網留言喪鬧，睇得出「武球王」絕對係深得人心。



以下係西班牙球迷留言：

royo_sergi：武磊好有實力，走位精妙，仲可以為防守犧牲。依家佢開始入波，仲要有助攻，做得好好呀陳主席！



ruben_sanchez79：＠Gol(轉播電視台)，佢個名叫武磊，唔好再用中國球員當係佢名喇，唔該！



J_Falguera：(球隊)美妙嘅入波，其他時間都表現麻麻。我哋要控制好中場，然後將個波交畀武磊。



piyuli35：魯比換走武磊係個錯誤。



Dani9Gar：我唔明點解要換走武磊囉，但1分點都係1分，算係保持不敗。



perikatorRCDE：換走場上最好球員武磊，換入查維普亞度？



danibeltvilla：點解換走武磊，毫無意義嘅換人。



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