港超聯 巴西孖寶入波！富力R＆F領先半場
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【15:20】
「中銀人壽香港超級聯賽」周六（9日）於香港仔運動場上演榜首大戰，由冠忠南區迎戰富力R&F。客軍憑一對巴西孖寶利安高、基奧雲尼建功，上半場以2比1領先有高美斯追近比數的冠忠南區。另外，主隊於上半場尾段有謝德謙、比圖受傷離場，部署或受影響。
開賽僅5分鐘，富力便憑利安高罰球直射破網，取得領先優勢。3分鐘後，富力再下一城，基奧雲尼接應伊達傳中，第一時間撞入成2比0。南區站穩陣腳後，有車潤秋於14分鐘施展遠射，惜未能命中目標。27分鐘富力差點再度得手，基奧雲尼接應直傳後熨射，僅柱邊出界。3分鐘後，南區成功追近比數，沈國輝右路斬中，尾柱的高美斯球不著地飛身射入。37分鐘，比圖接應罰球衝頂，惜角度太窄，被周煜辰沒收。上半場尾段，南區迎來雙重打擊，先後有隊長謝德謙、後衞比圖受傷，要由李溢晉、許宏鋒頂上。此時，主教練鄭兆聰同時轉換陣式，收起中場狄卡奧，並換入前鋒蘇沙加強攻力，上半場南區暫以1比2落後富力。
【14:20】
「中銀人壽香港超級聯賽」周六（9日）於香港仔運動場爆發「榜首大戰」，由賽前排第2的冠忠南區大戰榜首的富力R&F。坐擁主場之利的南區今仗有首席射手夏志明復任正選，與上場連中三元的「Mr.Right」高美斯聯手攻堅。而客軍富力則有林志堅傷愈復出，基奧雲尼、利安高等好手攜手爭取入球。雙方正選陣容如下：
冠忠南區正選陣容：
29 謝德謙 [GK] [C]
2 沈國輝
4 劉學銘
5 卡拉錫
6 列文
7 狄卡奧
8 陸志豪
9 高美斯
14 夏志明
18 車潤秋
20 比圖
富力R&F正選陣容：
13 周煜辰 [GK]
4 白鶴
7 林志堅
10 伊達
12 盧均宜
15 羅拔圖 [C]
22 基奧雲尼
24 梁諾恆
25 利安高
30 謝家强
60 沙沙