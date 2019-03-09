總結：擊退魔鬼賽程　占士夏登率火箭變紅魔

賽前失落了MVP排行榜「一哥」位置的占士夏登，帶領火箭主場出戰以107比91擊敗76人，豪取今季最高的7連勝，升上西岸第三；「大鬍子」個人為球隊貢獻了「雙雙」31分10籃板及7次助攻，似乎要向公眾証明他的真正價值。



最新的MVP(最有價值球員)排行榜，公鹿的「字母哥」超過了占士夏登暫居首位，不過，「大鬍子」今日將個人榮譽擺在一邊，專注比賽，又攻又守，交出7次助攻，生涯為火箭總助攻數達4073次，追平了梅菲紀錄，並成為火箭搬到休斯頓以來總助攻數最多的球員。



今日火箭主場大勝76人之後，近期在東岸的遇上四強中的三強，都通通搞掂，証明了他們是一支擅長硬碰硬的球隊。火箭自上月三殺勇士，擊退鷹隊，再贏黃蜂及熱火兩支東岸強敵，跟住本周又遇上塞爾特人、速龍及76人，全部都拿下，面對這魔鬼賽程，火箭愈戰愈勇，原來已經變成了魔鬼中的魔鬼。



此外，爭取衞冕的勇士返到主場反彈，奇利湯臣的復出令球隊注入動力，頂住對手金塊於下半場的反攻，最終以122比105，而奇利湯臣全場射入9個3分球取得39分，杜蘭特26分6次助攻，史提芬居里亦交出17分7個籃板，堅守西岸首位。





今日戰果（前者主場）

黃蜂 112:111 巫師

魔術 111:106 獨行俠

熱火 126:110 騎士

公牛 104:112 活塞

火箭 107:91 76人

灰熊 114:104 爵士

塘鵝 104:127 速龍

勇士 122:105 金塊

快艇 118:110 雷霆









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