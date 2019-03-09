12球會聯署上告英超　曼城受查得罪邊個？

英超賽會尋日宣布，正式就曼城嘅財政狀況、增兵行動同球員第3方擁有權等進行調查，以查證佢哋係咪違反財政公平規則條例，並會給予「藍月亮」解釋機會。根據英國著名嘅《泰晤士報》報道，原來曼城今次受查，最大一個原因，竟然係畀其他球會篤背脊，仲要係由12間英超球會聯署告狀添。究竟邊12間球會同佢哋咁大仇口，勁想整死佢哋呢？



正所謂樹大招風，曼城近年成績勁好，畀人查其實都唔出奇，不過好似今次由其他球隊去主動投訴，仲要話多到12支球隊聯署，就真係好少見。據知，有份參與聯署就包括佢哋爭標直接對手利物浦、曼城同市死敵曼聯，仲有阿仙奴同富咸等，似乎曼城真係犯眾憎喎！



另外，曼城其實近排畀英超賽會查之外，本周四，就連歐洲足協都話要查佢哋，又係話曼城好多贊助收益，根本係球會老闆其他生意支付，就好似左手交右手一樣，只係為提高曼城收入去做。同時，歐洲足協又指曼城買年輕球員手法違規等，總之近排曼城麻煩事多多，必須盡快擺平，否則隨時影響埋爭標就真大鑊。



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