創歷史！伍家朗殺入全英4強

香港羽毛球「一哥」伍家朗在全英羽毛球賽愈戰愈勇，周五晚以直落三局淘汰印尼名將蘇吉亞圖，歷史性殺入男單四強，將硬撼世界一哥日本桃田賢斗，爭逐決賽席位。家朗與桃田同樣是24歲，而且二人可謂由細打到大，過去雙方對戰五次，家朗未贏過，期望今晚在關鍵一戰可有突破。



早排表現低迷的家朗，今次在全英賽發揮唔錯，次圈以2比0拍走印度的帕拉內斯，跟住對住蘇吉亞圖在先輸一局的情況以16比21、21比14、21比15成功逆轉，更首次闖入男單四強，將與世界第一的日本名將桃田賢斗爭逐，而另一場準決賽則由爭取衛冕的中國石宇奇對世界第六的前「一哥」安賽龍，而目前世界排名第15的家朗，是四強中排名最低一人。不過，面對決賽他坦言以無包袱：「我會盡力，但會以平常心出戰，希望可以發揮到自己的訓練水平。」



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