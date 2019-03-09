承諾簽約4年　哥帥要教C朗踢波

日前傳出祖雲達斯教練阿里基已經決定今季結束之後離隊，可能由施丹接手，不過，根據《意大利日報》記者Luigi Guelpa爆料，祖記新帥頭號人選其實係曼城領隊哥迪奧拿，更指呢位西班牙名帥已經同祖雲達斯達成口頭協議，願意簽約4年。



Luigi Guelpa一向係意甲「爆料王」，佢話今次消息來源，同上年夏天爆出C朗加盟祖記嘅消息來源一樣，絕對可信，佢今次更言之鑿鑿，話哥迪奧拿原則上已經同意執教祖記，仲會簽約4年，睇來並非吹水。



哥迪奧拿同曼城嘅合約將於2021年屆滿，佢一向敢於接受挑戰，佢教波生涯，已經捧過西甲、德甲、英超冠軍，自然想征服埋意甲，成為歐洲四大聯賽「金牌主帥」。



最重要係球迷可以見到哥迪奧拿同C朗合作，兩位昔日西甲對手，一齊拍住上，夠晒有睇頭。



不過，英超正處於爭標關鍵時刻，突然爆出哥迪奧拿季尾離隊，隨時影響曼城爭標鬥心。



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