【Formula E】由F1踩過界　馬沙笑傲江湖

Formula E電動方程式愈玩愈受歡迎，賽事舉行到第5屆，吸引更多高手參與，包括前F1巴西名將馬沙，這位38歲車手退休一季後選擇在FE出山，成為FE生招牌，更是香港站賽事的焦點車手，風頭蓋過領先的譚布斯奧，以及上屆香港站冠軍布特，與其他正處於奮鬥期力爭佳績的車手不同，馬沙更似一位笑傲江湖的俠客，盡情享受賽車的樂趣。



在周六(9日)的香港站傳媒見面會及其後的簽名會，馬沙都乖乖出席沒有大牌車手的架子，並樂意盡量解答傳媒提問，FE同F1有咩分別？他將自己講了很多次的答案重覆咁答：「兩種方程式非常唔同，我希望可以用自己喺F1嘅嘢，放喺FE。」



馬沙走遍五湖四海，但原來佢首次來香港，對於香港賽道環境，他坦言近日天雨將對賽事有很大影響：「天氣很不穩定，我視察過路面環境，非常濕滑，路上又劃了好多線，非常有挑戰性。」





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