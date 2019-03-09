【Formula E】唯一本地薑　Darryl中環飛車

等待3年，本地著名賽車手歐陽若曦Darryl將於周日(10日)歷史性主場出擊，在中環龍和道上演的Formula E電動方程式香港站，當中的支援賽事「Jaguar I-PACE eTROPHY錦標賽」亮相，他期望以多年澳門街道賽經驗，與來自世界各地頂級車手一較高下，Darryl駕駛1號車，各位要同佢打氣呀！(Now 672周日早上7時25分直播)



本月將滿39歲的歐陽若曦形容，今次是自己職業生涯的新嚐試：「自從3年前香港舉辦FE，我便非常渴望能在這條賽道比賽，但自己沒有參與方程式賽事，一直未能成事，今屆Jaguar加入全季FE支援賽事，他們每站比賽都會有一位特邀嘉賓車手，與Jaguar人士聯絡後，我很榮幸能在香港站亮相，一嘗心願。」



今次亦是Darryl在電動車比賽的處子演出，他坦言對電動車操作所知有限：「只知道電動車一踩油門就會加速到盡，不像普通賽車慢慢加速，同時要小心耗電情況，絕不簡單。」至於今場比賽機會如何，他指出：「參賽車手都是世界頂尖，有幾位車手來自印第安賽事，亦有德國房車賽及世界房車錦標賽(WTCC)的高手，部份車手我以前都有交過手，技術高超。」



Darryl指出，雖然高手林立，今仗不會太計較名次，但落得場當然想贏，他表示：「今次主場出擊，希望憑自己在澳門多年街道賽經驗，能在自己地方發揮出來，已經很滿足。」Darryl周六(9日)試車，12架車排名中游，他表示試車不會冒險，避免炒車影響之後成績。



另外中環、上環及西區一帶將於今日至下周一凌晨實施分階段臨時封路及改道措施。今早8時起干諾道西、東邊街及民吉街東行都有封路改道措施，上周六凌晨一時十五分至周一早上五時十五分，中環4、5、6號碼頭一帶及金融街、龍和道附近亦會局部封路，屆時35條專營巴士路線及9條專線小巴需更改總站、縮短路線或改道配合。





周日賽事秩序

時間◢賽事

7:00am◢Allianz E-Village及主看台開放

7:30am◢FE首次練習賽

8:35am◢Jaguar I-PACE eTROPHY排位賽

10:00am◢FE第2次練習賽

11:45am◢FE排位賽

12:30am◢FE超級桿位賽（前6名）

2:00pm◢Jaguar I-PACE eTROPHY正賽

4:00pm◢FE大賽



FE香港站資料

地點：中環維港海濱區

摩天輪看台門票：2,880元、1,440元（特惠票）

Allianz E-Village門票：50元





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