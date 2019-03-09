港超聯　理文見紅　和富大埔半場領先1球

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【20:52】「中銀人壽香港超級聯賽」周六（9日）尾場假將軍澳運動場上演，由理文主場迎戰和富大埔。上半場結束，「綠戰士」暫時以一個入波反客為主，領先理文1比0。



上半場初段兩方的攻勢相當，勞高於19分鐘右路遠射可惜射斜。22分鐘，辛祖接應伊高沙托尼的橫傳施射，但大好機會之下竟然射高。



28分鐘，勞高在小禁區頂倒掛施射，可惜斜出。33分鐘，陳肇鈞接應罰球，無人看管之下在遠柱頂入，大埔領先1比0。



36分鐘，尼迪利中路罰球直射高出。補時1分鐘，白智勳中路攔截失誤剷跌對手，球證向他出示第二張黃牌，這名南韓中場於半場前兩黃一紅被逐。隨後球證鳴笛完上半場，和富大埔暫時以一球領先打少一個的理文。



【和富大埔要3分？問過理文先！】

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（9日）於將軍澳運動場上演的尾場賽事，由剛於菁英盃擊敗傑志進身賽事4強的理文，主場迎戰剛於周中作客北韓出戰亞協盃附加賽的和富大埔。有門將袁皓俊受傷的理文，今仗繼續由彭梓鍵把關，而上仗出任正選的沙普夫及鄭兆均則先任後備，並由黃駿軒及陳銘剛作替補。至於和富大埔方面，除了有早前受傷的杜度復出外，今仗亦有李嘉耀及鍾偉強出任正選。



理文正選陣容︰

83 彭梓鍵（門將）

5 干沙利斯（隊長）

6 余煒廉

10 尼迪利

14 方栢倫

15 黃駿軒

16 顏樂楓

18 黃炎堃

20 白智勳

37 陳銘剛

92 梁嘉恆



和富大埔正選陣容︰

99 曾文輝

3 艾華度

4 梁冠聰

5 杜度

7 黃威

8 李嘉耀

9 辛祖

11 勞高

16 陳肇鈞

18 伊高沙托尼

80 鍾偉強



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