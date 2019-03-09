港超聯　華杜斯兩粒！傑志大勝夢想FC

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（9日）有夢想FC於主場青衣運動場硬撼傑志，「藍鳥」憑華杜斯梅開二度，加上費蘭度、盧卡斯、中村祐人、泰迪建功，以6比0擊敗夢想FC，全取3分。



開賽初段雙方爭持不下，戰至18分鐘，鞠盈智後上抽射僅柱邊出界。4分鐘後，他再度出擊，左路半傳半射被屠俊翹拍出再中楣。28分鐘，傑志終打破僵局，丹尼傳中，尾柱的華杜斯頂入，為「藍鳥」取得領先優勢。6分鐘後，費蘭度接應盧卡斯傳送勁射破網，助球隊拉開至2比0。夢想並非一味捱打，37分鐘，希堅奴扣橫起腳，惜省中對手出底線。3分鐘後，拿祖接應林衍廷傳中衝頂，被王振鵬撲出，夢想落後兩球回更衣室。



換邊後，傑志繼續強攻，63分鐘費蘭度傳中，盧卡斯銅頭一搖頂成3比0。落後的夢想未有放棄，65分鐘，黎厚希遠射被王振鵬撲出。及後戰情膠著，傑志先後換入泰迪、中村祐人加強攻力。83分鐘終收到回報，中村祐人接應唐建文橫傳射入，「藍鳥」拉開至4比0。3分鐘後，這位日裔中場橫傳予泰迪，後者大腳抽入成5比0。89分鐘，華杜斯於禁區邊放冷箭得手，助傑志以6比0大勝夢想，全取3分。



賽後傑志主教練朱志光表示對賽果感意外並指出球員爭勝心強，在得悉榜首的富力R&F和第二的冠忠南區失分後，球員有如吃了「興奮劑」。他又喜見年輕球員如羅梓駿、李毅凱有能力在正選佔一席位，希望他們持續進步。另外，中村祐人復出第一場就交出1球1助攻，「朱Sir」指此子狀態近期有所提升，期望他能繼續貢獻球隊。



