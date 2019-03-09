皇馬會長癲咗　破產都要簽尼馬

皇馬今季四面楚歌，西甲爭標無望，喺歐聯又慘敗，並傳會長皮里茲同隊長沙治奧拉莫斯爆衝突，內部一片立立亂。據悉，皮里茲已經被逼到「發癲」，要不惜一必代價，令「銀河艦隊」重振聲威。



根據西班牙《每日體育報》爆料，皮里茲計劃以破世界紀錄轉會費嘅3.5億歐元(約31億港元)，收購巴黎聖日耳門(PSG)球星尼馬，希望用佢填補C朗離隊之後嘅「靈魂空缺」。



據悉，皮里茲認為自己最失策地方係出售C朗之後，冇買入同級數巨星代替佢，先至搞到球隊陷入目前困境。皮里茲為咗幫自己補鑊，決定不計成本都要買番1位巨星。



之前有傳皇馬想收購夏薩特，但由於車路士被國際足協罰禁止於未來2個轉會窗簽人，好大機會拒絕出售夏神，皮里茲唯有轉為打尼馬主意。



巴黎聖日耳門兩年前用破世界紀錄嘅2.21億歐元買斷尼馬，佢現時同PSG仲有3年合約，皮里茲要買到心頭好，絕對要再出天價。



皮里茲唔止開到3.5億歐元轉會費，更加向尼馬提供一份年薪達到4500萬歐元嘅5年合約，誓要搶到呢位巴西國腳。



尼馬加盟PSG之後，曾經傳出佢同隊友卡雲尼不和，早有離隊之心，加上球隊於歐聯16強出局，令佢意興闌珊，話唔定真係會接受皇馬邀請加盟。



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