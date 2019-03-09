東網免費直播德甲　弗賴堡哈化講慣和

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禮拜六又有好節目，東網將會一連兩晚免費直播德甲，今晚先上演弗賴堡主場迎戰哈化柏林，我哋安排咗英語旁述，兩軍實力接近預期會有一番惡鬥，睇番雙方近況同往績，今場都係難分高下格局，好大機會和波收場。（on.cc東網周六晚10時30分直播）



雙方近5場聯賽都僅1敗，狀態鬥心都對辦，除非遇上實力高一皮嘅勁旅，否則絕對唔易輸波，哈化上輪擊敗緬恩斯，歇冬後連盃賽8戰只輸過畀大勇嘅禾堡同班霸拜仁慕尼黑；弗賴堡上輪作客輸畀實力明顯喺佢哋之上嘅利華古遜，今晚返主場預期又會有較佳演出。睇番目前聯賽榜，弗賴堡排13位但已彈甩尾3嘅史特加8分，護級壓力唔大，哈化排第8但已落後第6嘅利華4分，爭前6機會唔高。



兩軍主帥同抱謹慎態度

賽前兩軍教頭都對今仗抱謹慎態度，弗賴堡教練史特拉治話：「我哋當然想喺主場贏波，但哈化嘅質素比過去有所提升，我只能夠講會戰鬥到最後，目標係起碼要攞到分！」哈化主帥戴達就話：「我唔想預測勝負，但有統計數據話我聽，原來哈化係今季德甲除史浩克04外跑動最少嘅球隊，咁樣唔得！我會要求球員跑多啲。」



雙方今仗都面對一啲傷兵問題，當中最受注目嘅係哈化當弗前鋒戴菲沙爾基因傷缺陣，翻查兩軍交手往績，近9次對賽竟然有6次和氣收場，包括近3度交鋒全數和波，要注意德甲和波率一向唔高（今季至今25%），所以和波賠率會開得偏高，但今場和波只得3.15倍，不但係今輪最低，甚至係今年各場德甲開盤後和波賠率最熱一次，建議跟番一票。





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