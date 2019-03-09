港超聯　和富大埔2蛋贈理文　升上第2位

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（9日）尾場於將軍澳運動場上演，由理文主場迎戰和富大埔。最終「綠戰士」憑著陳肇鈞和伊高沙托尼各入一球，以2比0戰勝理文。



上半場初段兩方的攻勢相當，勞高於19分鐘右路遠射可惜射斜。22分鐘，辛祖接應伊高沙托尼的橫傳施射，但大好機會之下竟然射高。28分鐘，勞高在小禁區內倒掛射門，可惜斜出。33分鐘，陳肇鈞接應罰球，無人看管之下在遠柱頂入，大埔領先1比0。



36分鐘，尼迪利中路罰球直射高出。補時1分鐘，白智勳中場剷跌對手，球證向他出示第二面黃牌，這名南韓中場於半場前兩黃一紅被逐，和富大埔上半場以一球領先優勢返回更衣室。



下半場，落後一球的理文換入沙普夫意圖加強攻力，不過大埔依然憑著人數優勢控制戰局。56分鐘，伊高沙托尼於左路用左腳射門，可惜斜出。66分鐘，大埔終於成功擴大比數，伊高沙托尼接應勞高「靚傳」，推過余煒廉後左腳勁抽入網，協助球隊領先2比0。



79分鐘，勞高遠射射中網側。84分鐘，沙普夫禁區頂施射，不過偏離目標。隨著方栢倫於補時罰球直射被曾文輝接實後，球證「吹雞」完場。



最終和富大埔憑著上下半場各入一球，以2比0反客為主，擊敗理文。隨著這場勝仗，「綠戰士」升上聯賽榜第2位，以1分之差落後榜首的富力R&F。而理文則繼續排在尾二。



理文主帥陳曉明賽後直言球隊表現「踢得幾差」：「雖然好難要求每場波踢得好，但係聯賽同盃賽對我哋嚟講一樣重要。唔係話贏咗場盃賽，我哋就會滿足。」他續道：「唔好嘅地方我哋會番去檢討，我哋唔接受比賽嘅表現係咁，我哋要重整番嚟。」展望未來剩餘的聯賽，「曉明Sir」表示希望球隊要「心態行先」。



和富大埔主教練李志堅於賽後表示，球隊表現尚可，幸好球員所面對的壓力不算太大，未有令他們感到過份疲勞。「堅Sir」又指，球隊作客北韓出戰亞協盃附加賽一役強度甚高，於周四晚（7日）才抵港後，到周六便要參與聯賽是比較不正常的情況，並希望將來代表香港參與亞洲賽事的球隊，能夠在賽程上獲得更妥善的安排，從而為己隊及本地足球爭取佳績及相關的亞協系數，不過「堅Sir」亦慶幸一眾球員表現團結，期望球隊能夠在亞協附加賽次回合可以贏波進身分組賽。