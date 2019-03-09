港超聯　佳聯元朗凱景搶分激Show

今午「中銀人壽香港超級聯賽」上演獨腳戲，下午2時30分佳聯元朗於主場於元朗大球場迎戰凱景。元朗目前位列第8位，仍有一定護級壓力，趁主場必3分做目標；榜尾凱景亦不會束手就擒，必以打不死精神與對手周旋，搶分大戰一觸即發！（周日下午2時30分開賽）



郭嘉諾：主場一定係攻

佳聯元朗上仗於菁英盃以4比2反勝夢想FC，晉級4強，士氣提升下回歸聯賽戰線，主教練郭嘉諾揚言：「上次作客對凱景和波，我哋射咗24次但冇1球入到。今時嘅凱景唔同往日，佢哋加增添咗多位有實力球員，之前喺聯賽又贏咗南區，佢哋信心有喺度。我哋主場出擊冇其他諗法，一定係攻！」



「郭Sir」又透露會作針對性部署：「防守死球方面，我哋今個星期做得多啲，因為知道馮Sir（凱景主教練馮凱文）擅長罰球、角球戰術。」佳聯元朗除門將陳嘉豪停賽外，前鋒葉子俊仍在養傷中。



作客的凱景目前以4分排榜尾，護級仍未絕望，今日面對佳聯元朗，主教練馮凱文明言不容有失：「我哋依家剩番6場波，場場都重要，我同球員講希望每場波都攞3分！不過今日我哋作客，加上元朗係一支好好嘅球隊，唔係咁易贏到，所以過去呢個禮拜都有針對性部署，希望發揮得好啲。」



凱景上場菁英盃對冠忠南區，有多名主力休戰，馮Sir認為有助一眾傷兵休養，其中安基斯進展理想，隊長杜瑋鴻亦已復操。此外馮Sir透露，上輪聯賽對夢想FC賽後向球證廖國文質詢的羅拔及許嘉樂，分別被罰停賽5場和3場。