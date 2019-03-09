李慧詩競輪僅得第五　原因其實係咁

單車六日系列賽亞洲站——保誠國際單車賽周六（9日）在將軍澳香港單車館進行第二日賽事。周末人流明顯增加，不少家長攜同子女來到館外的家庭單車同樂日，租借單車大激鬥！



公園還有充氣城堡、面部彩繪、氣球紮作等，充滿嘉年華氣氛。館內觀眾亦非常熱情，對香港和外國車手都不吝嗇掌聲，「牛下女車神」李慧詩（Sarah）登場更是掀起全場高潮！



香港首次舉辦單車六日賽，當然不少得單車界傳奇人物、前「亞洲車神」黃金寶（阿寶）前來撐場。原來阿寶年輕時曾在意大利參與這項賽事：「已經是十多年前的事了。其實這些年來，比賽模式都大同小異，當然整體設施、舖排、效果，以至車手技術都提升了很多。現在參賽者除了爭奪奧運積分，更重要是透過表演性質的比賽，將運動帶給更多市民。」



他續表示港人習慣正規比賽，需要慢慢適應「有餐飲、有DJ」的單車派對。「就算不看比賽，其實也可以入場放鬆一下，喝點東西，和朋友聊聊天。希望六日賽將來在香港變成一大盛事。」



賽事方面，Sarah在200米計時賽和爭先賽連奪兩冠，可惜在競輪賽爆冷僅得第五。「因為爭先和競輪賽只相差20分鐘，怕大家不夠力，想最後才一齊衝。但最後一彎很多人擠在一起，怕炒車，所以收了腳。」對於未能奪冠，Sarah感到抱歉：「要和大家說聲不好意思，可能有少少咳，需要休息一下，畢竟明天還有比賽，會盡力在主場贏下總冠軍。」



支持本地運動員，一齊去「睇體」！

https://bit.ly/2DxX4XI



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

http://bit.ly/2ecTF2A



Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！

http://bit.ly/2EYxoRh